Американский конгрессмен изучит случаи гибели усыновленных российских детей

Член делегации США в Парламентской ассамблее ОБСЕ Стив Кинг заявил, что намерен изучить доклад российской делегации о гибели 22 российских детей, усыновленных американцами.
Как передает РИА Новости, вопрос усыновления российских детей американскими семьями обсуждался на встрече в перлине российских и американских парламентариев.
Стив Кинг, член Конгресса США: «Представители российской делегации сообщили, что у них была информация о том, что 61 тысяча русских детей были усыновлены в США. Среди них 22 ребенка, предположительно, были убиты. У них были фотографии и данные об этих детях, а у нас такой информации нет. Я намерен вернуться и выяснить, кто были эти дети. Я уверен, что российская делегация предоставит мне эти файлы».
Конгрессмен пообещал расследовать эту информацию.
Стив Кинг: «Они сказали, что дети были убиты, я ответил им, что это скорее были несчастные случаи, чем проявления жестокости. Я буду расследовать эти дела».
По словам парламентария, жизни детей дороги и русской, и американской стороне.
Ранее сообщалось, что Россия готова внести поправки в «закон Димы Яковлева», но для этого в США должен появиться контрольный орган в сфере опеки детей. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Напомним, запрет на усыновление российских детей гражданами США был введен в 2012 году и получил неофициальное название «закон Димы Яковлева» по имени погибшего мальчика, которого приемный отец-американец оставил в жару в запертой машине.
Стив Кинг, член Конгресса США: «Представители российской делегации сообщили, что у них была информация о том, что 61 тысяча русских детей были усыновлены в США. Среди них 22 ребенка, предположительно, были убиты. У них были фотографии и данные об этих детях, а у нас такой информации нет. Я намерен вернуться и выяснить, кто были эти дети. Я уверен, что российская делегация предоставит мне эти файлы».
Конгрессмен пообещал расследовать эту информацию.
Стив Кинг: «Они сказали, что дети были убиты, я ответил им, что это скорее были несчастные случаи, чем проявления жестокости. Я буду расследовать эти дела».
По словам парламентария, жизни детей дороги и русской, и американской стороне.
Ранее сообщалось, что Россия готова внести поправки в «закон Димы Яковлева», но для этого в США должен появиться контрольный орган в сфере опеки детей. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Напомним, запрет на усыновление российских детей гражданами США был введен в 2012 году и получил неофициальное название «закон Димы Яковлева» по имени погибшего мальчика, которого приемный отец-американец оставил в жару в запертой машине.
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