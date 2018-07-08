Российские военные раздали 4 тонны продовольствия в провинции Дераа

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию, в ходе которой жителям сирийской провинции Дераа было передано более тысячи продовольственных наборов.
Алексей Цыганков, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-майор: «Представителями российского Центра по примирению в районах Шайбан-Пашах, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Одер, Эс-Сахур города Алеппо проведена адресная благотворительная акция для семей русской общины, оказавшихся в тяжелом материальном положении. Выдано 30 продовольственных наборов общим весом около 200 килограммов. Российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение плановых мероприятий постконфликтного урегулирования в сирийских провинциях. В населенном пункте Мутая провинции Дераа проведена гуманитарная акция, к ходе которой жителям передано более 1 тысячи продовольственных наборов общим весом 4,3 тонны».
Как сообщается на сайте Минобороны РФ, российские специалисты также продолжают работы по установке баков с питьевой водой в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм.
Алексей Цыганков: «Отмечаются отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия и Алеппо».
За сутки российскими военными врачами оказана медицинская помощь 12 сирийцам, в том числе 5 детям. По словам Цыганкова, на большей части территории Сирии созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев.
Алексей Цыганков: «В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц уже вернулось 71 600 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 102 человека».
Как сообщается на сайте Минобороны РФ, российские специалисты также продолжают работы по установке баков с питьевой водой в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм.
Алексей Цыганков: «Отмечаются отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия и Алеппо».
За сутки российскими военными врачами оказана медицинская помощь 12 сирийцам, в том числе 5 детям. По словам Цыганкова, на большей части территории Сирии созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев.
Алексей Цыганков: «В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц уже вернулось 71 600 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 102 человека».
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