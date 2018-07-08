Минфин РФ подсчитал доходы бюджета на ближайшие три года

В Минфине РФ ожидают существенного роста доходов бюджета по отношению к ВВП в 2019 году. Это связано в первую очередь с повышением ставки НДС с 18 до 20%, а также с ростом нефтегазовых доходов.
Согласно обнародованным сегодня Основным направлениям бюджетной политики на 2019–2021 годы, профицит бюджета РФ в 2019 году вырастет до 1,8% ВВП, а доходы бюджета составят 19 триллионов 851 миллиард рублей (18,7% ВВП).
Также указывается, что в 2020 и 2021 годах профицит бюджета снизится до 1% и 0,6% ВВП соответственно. В 2021 году доходы составят 20 триллионов 549 миллиардов рублей (17,2% ВВП). В текущем году доходы планируются на уровне 17 триллионов 73 миллиарда рублей (17% ВВП).
Что касается расходов, что в 2019 году они составят 17 триллионов 897 миллиардов рублей (16,9% ВВП), в 2020 году — 18 триллионов 873 миллиарда рублей (16,9% ВВП), в 2021 году — 19 триллионов 890 миллиардов рублей (16,7% ВВП). В текущем году расходы планируются на уровне 16 триллионов 591 миллиард рублей (16,5% ВВП).
На реализацию майского указа президента РФ Минфин предложил направить в следующем году 1,16 триллиона рублей, в 2020 году — 1,2 триллиона рублей, в 2021 году — 1,4 триллиона рублей, передает РИА Новости.
Напомним, 3 июля Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Согласно прогнозам, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год. Как ранее отметили в правительстве, этим средства будут направлены на социальные нужды, повышение качества госуслуг — особый упор будет сделан на здравоохранение.
Также указывается, что в 2020 и 2021 годах профицит бюджета снизится до 1% и 0,6% ВВП соответственно. В 2021 году доходы составят 20 триллионов 549 миллиардов рублей (17,2% ВВП). В текущем году доходы планируются на уровне 17 триллионов 73 миллиарда рублей (17% ВВП).
Что касается расходов, что в 2019 году они составят 17 триллионов 897 миллиардов рублей (16,9% ВВП), в 2020 году — 18 триллионов 873 миллиарда рублей (16,9% ВВП), в 2021 году — 19 триллионов 890 миллиардов рублей (16,7% ВВП). В текущем году расходы планируются на уровне 16 триллионов 591 миллиард рублей (16,5% ВВП).
На реализацию майского указа президента РФ Минфин предложил направить в следующем году 1,16 триллиона рублей, в 2020 году — 1,2 триллиона рублей, в 2021 году — 1,4 триллиона рублей, передает РИА Новости.
Напомним, 3 июля Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Согласно прогнозам, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год. Как ранее отметили в правительстве, этим средства будут направлены на социальные нужды, повышение качества госуслуг — особый упор будет сделан на здравоохранение.
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