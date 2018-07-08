    Жертвами крушения поезда в Турции стали 10 человек

    комментировать
    • Фото: @kor_35_san / twitter.com
    Жертвами крушения поезда в Турции стали 10 человек

    Жертвами крушения поезда в Турции стали 10 человек

    Жертвами крушения поезда в Турции стали 10 человек
  • Фото: @kor_35_san / twitter.com

    • В результате крушения поезда на северо-западе Турции погибли 10 человек, еще 73 получили травмы.

    Число жертв крушения пассажирского поезда на северо-западе Турции составило 10 человек. Еще 73 человека пострадали, передает турецкий телеканал NTV.

    Инцидент произошел в провинции Текирдаг. Шесть вагонов состава, который следовал по маршруту Капыкуле — Стамбул, сошли с рельсов и перевернулись. По предварительным данным, это произошло из-за оползня, вызванного сильными дождями в регионе.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru