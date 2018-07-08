Жертвами крушения поезда в Турции стали 10 человек

В результате крушения поезда на
северо-западе Турции погибли 10 человек, еще 73 получили травмы.
Число жертв крушения пассажирского поезда на северо-западе Турции составило 10 человек. Еще 73 человека пострадали, передает турецкий телеканал NTV.
Инцидент произошел в провинции Текирдаг. Шесть вагонов состава, который следовал по маршруту Капыкуле — Стамбул, сошли с рельсов и перевернулись. По предварительным данным, это произошло из-за оползня, вызванного сильными дождями в регионе.
Инцидент произошел в провинции Текирдаг. Шесть вагонов состава, который следовал по маршруту Капыкуле — Стамбул, сошли с рельсов и перевернулись. По предварительным данным, это произошло из-за оползня, вызванного сильными дождями в регионе.
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