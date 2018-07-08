    Пострадавшие в ДТП в Турции россияне смогли улететь домой

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    Пострадавшие в ДТП в Турции россияне смогли улететь домой

    Пострадавшие в ДТП в Турции россияне смогли улететь домой

    Туристы, попавшие в аварию на юго-западе Турции, получили легкие травмы. Получив медицинскую помощь, россияне смогли покинуть страну и улететь домой.

    Как сообщил ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье, «после оказания первой помощи туристы проследовали в аэропорт, их рейс специально задержали, чтобы они смогли спокойно вылететь домой».

    Сотрудник дипмиссии: «Правоохранительные органы подтвердили нам, что автобус туроператора „Анекс-тур“ попал в аварию. Шесть наших граждан получили легкие травмы, они были доставлены в ближайший госпиталь для оказания им первой помощи».

    Ранее местные СМИ сообщили, что микроавтобус с гражданами РФ столкнулся с трактором по дороге из курортного города Мармарис в международный аэропорт Даламан.

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