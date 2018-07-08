В Турции опрокинулся пассажирский поезд, есть жертвы

Tekirdağ Çorlu’da tren raydan çıktı!



Yolcu treninin 6 vagonu devrildi, yaralılar var https://t.co/Za9PVyDgEH — Habertürk (@Haberturk) 8 июля 2018 г.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, инцидент произошел провинции Текирдаг. По неустановленным причинам часть состава, который следовал по маршруту Капыкуле — Стамбул, сошла с рельсов и перевернулась.На место ЧП уже прибыли спасатели и пожарные. Известно, что в результате аварии есть погибшие и пострадавшие, их число уточняется.Президент Турции Тайип Эрдоган в связи с трагедией дал распоряжения главам МВД и министерства транспорта, а также выразил соболезнование родственникам погибших.