    В Турции опрокинулся пассажирский поезд, есть жертвы

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    • Фото: twitter.com
    В Турции опрокинулся пассажирский поезд, есть жертвы

    В Турции опрокинулся пассажирский поезд, есть жертвы

    В Турции опрокинулся пассажирский поезд, есть жертвы
  • Фото: twitter.com

    • Пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на северо-западе Турции, есть погибшие и пострадавшие.

    Как сообщает турецкий телеканал NTV, инцидент произошел провинции Текирдаг. По неустановленным причинам часть состава, который следовал по маршруту Капыкуле — Стамбул, сошла с рельсов и перевернулась.

    На место ЧП уже прибыли спасатели и пожарные. Известно, что в результате аварии есть погибшие и пострадавшие, их число уточняется.

    Президент Турции Тайип Эрдоган в связи с трагедией дал распоряжения главам МВД и министерства транспорта, а также выразил соболезнование родственникам погибших.


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