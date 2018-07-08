    В Турции автобус с россиянами столкнулся с трактором

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    В Турции автобус с россиянами столкнулся с трактором

    В Турции автобус с россиянами столкнулся с трактором

    В ДТП с участием туристического автобуса в турецком Мармарисе пострадали шесть человек.

    По меньшей мере шесть российских туристов пострадали в воскресенье в ДТП на юго-западе Турции, сообщает CNN Turk.

    По данным издания, перевозивший граждан РФ микроавтобус столкнулся с трактором на трассе Мугла — Фетхие в уезде Ортаджа.

    Известно, что туристов везли из курортного города Мармарис в международный аэропорт Даламан. Представитель генконсульства РФ в Анталье сообщил ТАСС, что дипмиссия выясняет детали произошедшего.

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