В Турции автобус с россиянами столкнулся с трактором

В ДТП с участием туристического автобуса в турецком Мармарисе пострадали шесть человек.
По меньшей мере шесть российских туристов пострадали в воскресенье в ДТП на юго-западе Турции, сообщает CNN Turk.
По данным издания, перевозивший граждан РФ микроавтобус столкнулся с трактором на трассе Мугла — Фетхие в уезде Ортаджа.
Известно, что туристов везли из курортного города Мармарис в международный аэропорт Даламан. Представитель генконсульства РФ в Анталье сообщил ТАСС, что дипмиссия выясняет детали произошедшего.
По данным издания, перевозивший граждан РФ микроавтобус столкнулся с трактором на трассе Мугла — Фетхие в уезде Ортаджа.
Известно, что туристов везли из курортного города Мармарис в международный аэропорт Даламан. Представитель генконсульства РФ в Анталье сообщил ТАСС, что дипмиссия выясняет детали произошедшего.
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