Слезы есть, а обиды нет: что думают болельщики об игре сборной России с Хорватией

Четвертьфинал
ЧМ-2018 формально проходил в Сочи. Но по факту он шел по всей стране. В ту самую, 31-ю минуту, когда Денис Черышев забил первый гол, казалось, сборная России взорвала футбольную историю.
Голоса срывали от Красноярска до Москвы. В эйфории были и Казань, и Самара, и Владикавказ. А по-другому и быть не могло, говорит главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.
Юрий Сёмин: «Это событие номер один. И мы в нем были не просто участниками, мы были одной из главных действующих фигур!».
За матчем четвертьфинала следили даже те, кто был на работе. И нижегородские сервисмены, и даже питерские балерины. В Михайловском театре Санкт-Петербурга вечером давали «Лебединое озеро». Матч смотрели прямо во время постановки, с нетерпением дожидаясь антрактов.
Александр Омар, танцор балета: «Ребята болеют по настоящему. И как бы энергетика плюс, и вообще такой поток!»
А хорватская балерина Леда Шепарович призналась, что увидев своих коллег в амплуа болельщиков, даже на всякий случай испугалась.
Леда Шепарович, танцор балета: «Трудно, потому что они довольно патриотичны, и они действительно сильно переживают, а я тут совсем одна».
В то, что наша сборная может пройти в финал, тренер Станислав Черчесов верил до последнего, но признался уже после игры, ставя переводчиков в тупик словом дембель.
Станислав Черчесов, тренер сборной России: «Мы вышли в дембель. Но, если честно, хотелось бы еще послужить и повоевать. Это тот случай, когда дембель нас разочаровал. Мы бы до 15-го числа с удовольствием еще Родине послужили. Но, к сожалению, нам этого не удалось».
Но даже то, что сборная России сделала, уже войдет в историю — в ¼ финала мы впервые. Когда чемпионат только начинался, о таком не мечтали и не думали. Но ко вчерашнему дню все уже поняли — есть не то что шансы, есть реальная возможность пройти дальше. Эта надежда жила до последних минут игры, и когда Фернандес с подачи Дзагоева сравнял счет, казалось, теперь-то Акинфеев точно спасет этот матч.
Проиграли в итоге по пенальти, но, как бы то ни было, этот чемпионат пока лучший и для нашей сборной, и для болельщиков. Всей страной мы доказали иностранным болельщикам, что бывает и такое — когда слезы есть, а обиды нет.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Плахотника.
Юрий Сёмин: «Это событие номер один. И мы в нем были не просто участниками, мы были одной из главных действующих фигур!».
За матчем четвертьфинала следили даже те, кто был на работе. И нижегородские сервисмены, и даже питерские балерины. В Михайловском театре Санкт-Петербурга вечером давали «Лебединое озеро». Матч смотрели прямо во время постановки, с нетерпением дожидаясь антрактов.
Александр Омар, танцор балета: «Ребята болеют по настоящему. И как бы энергетика плюс, и вообще такой поток!»
А хорватская балерина Леда Шепарович призналась, что увидев своих коллег в амплуа болельщиков, даже на всякий случай испугалась.
Леда Шепарович, танцор балета: «Трудно, потому что они довольно патриотичны, и они действительно сильно переживают, а я тут совсем одна».
В то, что наша сборная может пройти в финал, тренер Станислав Черчесов верил до последнего, но признался уже после игры, ставя переводчиков в тупик словом дембель.
Станислав Черчесов, тренер сборной России: «Мы вышли в дембель. Но, если честно, хотелось бы еще послужить и повоевать. Это тот случай, когда дембель нас разочаровал. Мы бы до 15-го числа с удовольствием еще Родине послужили. Но, к сожалению, нам этого не удалось».
Но даже то, что сборная России сделала, уже войдет в историю — в ¼ финала мы впервые. Когда чемпионат только начинался, о таком не мечтали и не думали. Но ко вчерашнему дню все уже поняли — есть не то что шансы, есть реальная возможность пройти дальше. Эта надежда жила до последних минут игры, и когда Фернандес с подачи Дзагоева сравнял счет, казалось, теперь-то Акинфеев точно спасет этот матч.
Проиграли в итоге по пенальти, но, как бы то ни было, этот чемпионат пока лучший и для нашей сборной, и для болельщиков. Всей страной мы доказали иностранным болельщикам, что бывает и такое — когда слезы есть, а обиды нет.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Плахотника.
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