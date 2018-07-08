    Болельщики подарили Акинфееву букет из помидоров

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    • Фото: @TeamRussia / twitter.com
    Болельщики подарили Акинфееву букет из помидоров

    Болельщики подарили Акинфееву букет из помидоров

    Болельщики подарили Акинфееву букет из помидоров
  • Фото: @TeamRussia / twitter.com

    • Вратарю национальной сборной Игорю Акинфееву на встрече с болельщиками подарили букет из помидоров.

    Фото необычного букета появилось в микроблоге российской сборной в Twitter.

    «Оригинальный букет из помидоров для Игоря Акинфеева. Подарили болельщики на встрече», — сообщается под снимком.

    Ранее на Ставрополье появился арт-объект «Нога святого Акинфея». Автор — местный фермер Роман Пономарёв — рассказал, что идея пришла после того, как в соцсетях вратаря стали сравнивать с богом. А в Архангельской области именем вратаря сборной России собираются назвать уникальный алмаз в форме мяча.

    смотретьБолельщики приветствовали российских футболистов на Воробьёвых горах
    Болельщики приветствовали российских футболистов на Воробьёвых горах
    Накануне россияне уступили команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018 в серии послематчевых пенальти. Для российской сборной выход в четвертьфинал турнира стал лучшим результатом на мировых первенствах в постсоветской истории.

    Сегодня на Воробьевых горах в Москве прошла встреча игроков сборной с болельщиками. По данным медиа-службы фестиваля, на встречу пришли 24 тысячи болельщиков.

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