Болельщики подарили Акинфееву букет из помидоров

Вратарю национальной сборной Игорю Акинфееву на встрече с болельщиками подарили букет из помидоров.
Фото необычного букета появилось в микроблоге российской сборной в Twitter.
«Оригинальный букет из помидоров для Игоря Акинфеева. Подарили болельщики на встрече», — сообщается под снимком.
Ранее на Ставрополье появился арт-объект «Нога святого Акинфея». Автор — местный фермер Роман Пономарёв — рассказал, что идея пришла после того, как в соцсетях вратаря стали сравнивать с богом. А в Архангельской области именем вратаря сборной России собираются назвать уникальный алмаз в форме мяча.
Накануне россияне уступили команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018 в серии послематчевых пенальти. Для российской сборной выход в четвертьфинал турнира стал лучшим результатом на мировых первенствах в постсоветской истории.
Сегодня на Воробьевых горах в Москве прошла встреча игроков сборной с болельщиками. По данным медиа-службы фестиваля, на встречу пришли 24 тысячи болельщиков.
«Оригинальный букет из помидоров для Игоря Акинфеева. Подарили болельщики на встрече», — сообщается под снимком.
Ранее на Ставрополье появился арт-объект «Нога святого Акинфея». Автор — местный фермер Роман Пономарёв — рассказал, что идея пришла после того, как в соцсетях вратаря стали сравнивать с богом. А в Архангельской области именем вратаря сборной России собираются назвать уникальный алмаз в форме мяча.
Накануне россияне уступили команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018 в серии послематчевых пенальти. Для российской сборной выход в четвертьфинал турнира стал лучшим результатом на мировых первенствах в постсоветской истории.
Сегодня на Воробьевых горах в Москве прошла встреча игроков сборной с болельщиками. По данным медиа-службы фестиваля, на встречу пришли 24 тысячи болельщиков.
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