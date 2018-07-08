Овечкин внезапно появился с Кубком Стенли на Красной площади

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин, который привез Кубок Стэнли в Москву, прогулялся и сфотографировался с трофеем на Красной площади.
Фотографирование с кубком на Красной площади было неофициальным мероприятием. Форвард пронес трофей от Манежной площади практически до Спасской башни. Там он остановился и сделал несколько фотографий с Кубком. Как сообщил в своем Twitter журналист Том Гулитти, Овечкин совершил неожиданный визит на Красную площадь, а реакция туристов оказалось «именно той, какую можно было ожидать».
Пока Александр Овечкин шел по площади, вокруг него собралась большая толпа болельщиков. Хоккеист был без охраны, все это время он держал кубок в своих руках и иногда поднимал трофей над головой, чем вызывал бурную реакцию сопровождающих. Ему кричали «Ови, мы гордимся тобой, Россия тебя любит», — сообщает ТАСС с места событий.
Ранее Кубок Стэнли выставили в фан-зоне чемпионата мира по футболу, а затем — в Новогорске на базе московского хоккейного клуба «Динамо», воспитанником которого является Овечкин. На базе «Динамо» трофей смогли увидеть дети из спортивных школ.
В предыдущий раз в Москве Кубок Стэнли побывал год назад, когда в столицу его привезли нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар. Трофей был выставлен на обозрение в Музее хоккея.
Напомним, месяц назад «Вашингтон» переиграл «Вегас» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф и впервые завоевал Кубок Стэнли. Одержать историческую победу «Вашингтону» помогли капитан Александр Овечкин, которого признали самым ценным игроком плей-офф, и Евгений Кузнецов, ставший лучшим бомбардиром Кубка Стэнли.
Пока Александр Овечкин шел по площади, вокруг него собралась большая толпа болельщиков. Хоккеист был без охраны, все это время он держал кубок в своих руках и иногда поднимал трофей над головой, чем вызывал бурную реакцию сопровождающих. Ему кричали «Ови, мы гордимся тобой, Россия тебя любит», — сообщает ТАСС с места событий.
Овечкин и Кубок Стэнли pic.twitter.com/wrLCLh5J4q— Александр Боярский (@boyarskiy17) 7 июля 2018 г.
Ранее Кубок Стэнли выставили в фан-зоне чемпионата мира по футболу, а затем — в Новогорске на базе московского хоккейного клуба «Динамо», воспитанником которого является Овечкин. На базе «Динамо» трофей смогли увидеть дети из спортивных школ.
В предыдущий раз в Москве Кубок Стэнли побывал год назад, когда в столицу его привезли нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар. Трофей был выставлен на обозрение в Музее хоккея.
Напомним, месяц назад «Вашингтон» переиграл «Вегас» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф и впервые завоевал Кубок Стэнли. Одержать историческую победу «Вашингтону» помогли капитан Александр Овечкин, которого признали самым ценным игроком плей-офф, и Евгений Кузнецов, ставший лучшим бомбардиром Кубка Стэнли.
Российский хоккеист Александр Овечкин выиграл «Кубок Стэнли»! Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» шел к этому больше 10 лет.Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.
⚡Поздравляем @ovi8 @Kuzya92 и @orlov_09 с завоеванием Кубка Стэнли 🏆— Хоккей России (@russiahockey) 8 июня 2018 г.
⚡ @ovi8 признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2018 💪 pic.twitter.com/GXjP83nJcW
Обладатели Кубка Гагарина 2013✅— ХК «Динамо» Москва (@dynamo_ru) 8 июня 2018 г.
Обладатели Кубка Стенли 2018✅#МыДинамо@ovi8 @backstrom19 pic.twitter.com/43fcezTzmL
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