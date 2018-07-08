Умерла старейшая женщина Европы

В итальянской коммуне
Монтелупо-Фьорентино скончалась старейшая женщина в Европе Джузеппина Проетто.
Как сообщает ANSA, Джузеппина Проетто умерла на 117-м году жизни. Она была вторым самым пожилым человеком в мире после 117-летней японки Тиё Мияко.
Напомним, что весной этого года в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима.
Теперь титул самой старейшей жительницы планеты принадлежит Тиё Мияко.
Напомним, что весной этого года в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима.
Теперь титул самой старейшей жительницы планеты принадлежит Тиё Мияко.
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