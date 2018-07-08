«Парни, вы реально крутые»: Слепаков извинился перед сборной России

Автор-исполнитель Семён Слепаков опубликовал пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Кроме того, попросил прощения за то, что ранее не верил в команду.
Слова благодарности футболистам юморист опубликовал на своей странице в Instagram.
Семён Слепаков, юморист: «Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично».
По мнению Слепакова, российская команда не проиграла, а вежливо уступила право побороться за выход в полуфинал гостям чемпионата.
Семён Слепаков: «Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами».
Напомним, перед началом ЧМ-2018 автор-исполнитель Семён Слепаков привлек к себе внимание шуточной песней, по сюжету которой которой наставником сборной России по футболу стал глава Чечни Рамзан Кадыров, но команда все равно проиграла Эмиратам. Позже Слепаков заверил подписчиков, что не является «хейтером нашей сборной» и всегда искренне болеет «за пацанов». Шоумен подчеркнул, что надеется на удачное выступление национальной команды на чемпионате мира.
А Рамзан Кадыров, в свою очередь, рассказал, что искренне посмеялся над творением юмориста, написал стихи «про Дзюбу, Египет и пармезан» и пригласил Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню.
Семён Слепаков, юморист: «Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично».
По мнению Слепакова, российская команда не проиграла, а вежливо уступила право побороться за выход в полуфинал гостям чемпионата.
Семён Слепаков: «Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами».
Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами.
Напомним, перед началом ЧМ-2018 автор-исполнитель Семён Слепаков привлек к себе внимание шуточной песней, по сюжету которой которой наставником сборной России по футболу стал глава Чечни Рамзан Кадыров, но команда все равно проиграла Эмиратам. Позже Слепаков заверил подписчиков, что не является «хейтером нашей сборной» и всегда искренне болеет «за пацанов». Шоумен подчеркнул, что надеется на удачное выступление национальной команды на чемпионате мира.
А Рамзан Кадыров, в свою очередь, рассказал, что искренне посмеялся над творением юмориста, написал стихи «про Дзюбу, Египет и пармезан» и пригласил Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню.
Комментарии