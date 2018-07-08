Шестеро школьников спасены из затопленной пещеры в Таиланде

В Таиланде идет уникальная операция по спасению детей из затопленной пещеры. К этой минуте водолазы уже вывели из подземелья шестерых школьников.
Чтобы выбраться на поверхность, детям пришлось преодолеть более 4 километров. Нужно было пробраться через несколько узких тоннелей, заполненных водой. Эти участки дети проходили в водолазном снаряжении — пользоваться аквалангами их под землей учили несколько дней.
Под водой каждого мальчика сопровождают два профессиональных дайвера. По сухим участкам их также ведет спасатель, к которому дети привязаны страховочным веревками. Дорогу им указывают специальные лампы, которые установлены по всему маршруту.
Теперь мальчиков доставят в больницу, им предстоит курс реабилитации. Под землей остаются еще 6 подростков и их тренер: он выйдет последним. Тем временем в горах продолжают работать специальные бригады, которые перекрывают все водостоки, ведущие в пещеру, мешками с песком и землей. В самих тоннелях для отвода стекающей воды установили трубы.
Юношеская команда по футболу и их тренер были пленниками затопленной пещеры 16 дней.
Под водой каждого мальчика сопровождают два профессиональных дайвера. По сухим участкам их также ведет спасатель, к которому дети привязаны страховочным веревками. Дорогу им указывают специальные лампы, которые установлены по всему маршруту.
Теперь мальчиков доставят в больницу, им предстоит курс реабилитации. Под землей остаются еще 6 подростков и их тренер: он выйдет последним. Тем временем в горах продолжают работать специальные бригады, которые перекрывают все водостоки, ведущие в пещеру, мешками с песком и землей. В самих тоннелях для отвода стекающей воды установили трубы.
Юношеская команда по футболу и их тренер были пленниками затопленной пещеры 16 дней.
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