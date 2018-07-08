    Украинский военный эксперт предложил «суперход» для вступления в НАТО

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    Украинский военный эксперт предложил «суперход» для вступления в НАТО

    Украинский военный эксперт предложил «суперход» для вступления в НАТО

    Глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что Украина сможет обеспечить себе вступление в НАТО благодаря тесному сближению с Западом.

    Бадрак признал, что Киеву не стоит рассчитывать на членство в Североатлантическом альянсе, пока у Украины существуют территориальные проблемы, но нашелся способ, позволяющий ускорить решение этого вопроса. Эксперт сообщил, что в Киеве придумали «суперход», который обеспечит стране членство в НАТО.

    Валентин Бадрак, руководитель украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения: «Есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, трудно сказать».

    Как пояснил Бадрак в интервью изданию «Апостроф», «суперход» заключается в том, чтобы разместить на территории Украины базу американской ПРО и несколько дивизионов Patriot, а также установить в стране «заслон» из подразделений НАТО. Эксперт считает, что в этом случае Украина будет чувствовать себя «более защищенной», чем страны Балтии.

    От внеблокового статуса Украина отказалась в декабре 2014 года. Спустя полтора года в Киеве утвердили дополнительные изменения, которые сделали вступление в НАТО целью внешней политики. Таким образом, Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих ВС с силами стран альянса.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее отмечал, что Украине для вступления в НАТО необходимо соответствовать целому ряду критериев, а на это уйдет много времени. По мнению специалистов, Киеву может понадобиться около 20 лет.

    Опрос показал, что вступление страны в НАТО поддерживает население центральных и западных регионов Украины, тогда как южные и восточные области в основном выступают против. Например, в Донбассе к этой идее скептически отнеслись 50% респондентов.

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