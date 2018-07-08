Уровень погодной опасности в Московском регионе повысили до оранжевого

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с желтого до оранжевого.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, это связано с сильными ливнями в Москве и области. Кроме того, сохраняется вероятность порывистого ветра до 12–17 м/с и грозы.
При этом отмечается, что и на понедельник, 9 июля, в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник в столице похолодает до 14–16 градусов, днем ожидается 21–23 градуса. Местами возможны дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 12–17 м/с.
Сильные ливни обрушились на столичный регион в ночь на воскресенье. Синоптики отмечают, что в центре Москвы, на улице Балчуг, за несколько часов выпало около 44 мм осадков при месячной норме для июля 94 мм.
При этом отмечается, что и на понедельник, 9 июля, в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник в столице похолодает до 14–16 градусов, днем ожидается 21–23 градуса. Местами возможны дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 12–17 м/с.
Сильные ливни обрушились на столичный регион в ночь на воскресенье. Синоптики отмечают, что в центре Москвы, на улице Балчуг, за несколько часов выпало около 44 мм осадков при месячной норме для июля 94 мм.
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