    Уровень погодной опасности в Московском регионе повысили до оранжевого

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Уровень погодной опасности в Московском регионе повысили до оранжевого

    Уровень погодной опасности в Московском регионе повысили до оранжевого

    Уровень погодной опасности в Московском регионе повысили до оранжевого
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с желтого до оранжевого.

    Как сообщается на сайте Гидрометцентра, это связано с сильными ливнями в Москве и области. Кроме того, сохраняется вероятность порывистого ветра до 12–17 м/с и грозы.

    При этом отмечается, что и на понедельник, 9 июля, в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник в столице похолодает до 14–16 градусов, днем ожидается 21–23 градуса. Местами возможны дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 12–17 м/с.

    Сильные ливни обрушились на столичный регион в ночь на воскресенье. Синоптики отмечают, что в центре Москвы, на улице Балчуг, за несколько часов выпало около 44 мм осадков при месячной норме для июля 94 мм.

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