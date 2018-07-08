    При утечке химикатов в аэропорту Варшавы пострадали 14 человек

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    При утечке химикатов в аэропорту Варшавы пострадали 14 человек

    При утечке химикатов в аэропорту Варшавы пострадали 14 человек

    В аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве из-за утечки химического вещества пострадали 14 человек.

    Об этом сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Хуберт Войчеховский. По его словам, утечка произошла в воскресенье в главном грузовом терминале аэропорта.

    В результате пострадали 14 сотрудников аэропорта. Все они почувствовали сильную головную боль и тошноту. Сейчас пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей.

    При этом, отметил Войчеховский, утечка не повлияла на пассажиров и не сказалась на работе воздушной гавани. Ситуацию контролируют ответственные службы.

    По предварительным данным, неизвестное вещество — фенилацетонитрил, который хранился в 36 бочках. Предполагается, что утечка произошла из одной из них, сообщает ТАСС.

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