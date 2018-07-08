В Вологде в ДТП со скорой ранены пять человек

В Вологде попала в аварию карета скорой помощи. Пострадали пять человек, в том числе ребенок.
ДТП случилось в центре города, на перекрестке улиц Козленская и Предтеченская. Вторым участником аварии стал легковой автомобиль марки KIA.
В результате аварии травмы получили пять человек, в том числе двухлетний ребенок и его мама. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
В экстренных службах города уточнили, что «ребенка с мамой везли в реанимобиле с проблесковым маячком и звуковым сигналом». По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легковушки, передает ТАСС.
В результате аварии травмы получили пять человек, в том числе двухлетний ребенок и его мама. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
В экстренных службах города уточнили, что «ребенка с мамой везли в реанимобиле с проблесковым маячком и звуковым сигналом». По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легковушки, передает ТАСС.
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