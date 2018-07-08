    Футболист Кутепов играл с хорватами с полученной в первом тайме травмой

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Футболист Кутепов играл с хорватами с полученной в первом тайме травмой

    Футболист Кутепов играл с хорватами с полученной в первом тайме травмой

    Футболист Кутепов играл с хорватами с полученной в первом тайме травмой
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов в матче ¼ финала мирового первенства играл с хорватами, несмотря на травму.

    Как сообщила пресс-служба российской футбольной команды, Кутепов играл с хорватскими спортсменами с травмой, которую заработал в первом тайме.

    Из сообщения пресс-службы сборной России по футболу: «Нога Ильи Кутепова — лишнее подтверждение тому, что команда делала все, что могла и даже больше. Травма была получена в первом тайме, а впереди были еще 100 минут».

    На домашнем чемпионате мира по футболу сборная России завершила выступление поражением на стадии четвертьфинала. В серии послематчевых пенальти наши спортсмены уступили хорватам.

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    Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2, в серии 11-метровых ударов гости с Балкан оказались точнее — 4:3. Кутепов вышел на поле в стартовом составе и провел на поле весь матч.

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