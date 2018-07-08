Патриарх осудил современное кино за похоть и хитрость

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил современное кино, отметив, что оно не развивает в человеке способность любить.
Такое мнение предстоятель РПЦ высказал после богослужения в Свято-Троицком соборе Мурома в День семьи, любви и верности. Он отметил, что «любовь есть самое возвышенное и самое великое чувство» и посетовал, что современное кино разрушает способность людей любить друг друга, передает ТАСС.
Патриарх Кирилл: «Если посмотреть на сегодняшние произведения массовой культуры, нет ни одного фильма без любви. Но разве хоть один фильм эту способность в нас развивает? Он развивает чувство похоти, нашу способность хитрить. Кажется, любовь вот она, здесь, но если в какой-то момент появляется другой предмет любви, то почему эту любовь не предать и не отказаться от нее».
При этом патриарх подчеркнул, что осознанная и прочувствованная любовь поможет сократить число разводов и абортов. «Будут крепкие семьи, будет сильный народ и сильная страна. Любовь там, где есть стремление человека не творить зло», — заключил он.
Напомним, 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от болезни муромского князя Петра, они друг друга полюбили, поженились и умерли в один день — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. Тела, положенные в разных местах, оказались в одном гробу. Это сочли чудом. День семьи, любви и верности отмечается в память об этой паре.
Патриарх Кирилл: «Если посмотреть на сегодняшние произведения массовой культуры, нет ни одного фильма без любви. Но разве хоть один фильм эту способность в нас развивает? Он развивает чувство похоти, нашу способность хитрить. Кажется, любовь вот она, здесь, но если в какой-то момент появляется другой предмет любви, то почему эту любовь не предать и не отказаться от нее».
При этом патриарх подчеркнул, что осознанная и прочувствованная любовь поможет сократить число разводов и абортов. «Будут крепкие семьи, будет сильный народ и сильная страна. Любовь там, где есть стремление человека не творить зло», — заключил он.
Напомним, 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от болезни муромского князя Петра, они друг друга полюбили, поженились и умерли в один день — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. Тела, положенные в разных местах, оказались в одном гробу. Это сочли чудом. День семьи, любви и верности отмечается в память об этой паре.
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