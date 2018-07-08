Бельгийский премьер посетит полуфинал ЧМ в Петербурге

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель намерен присутствовать в Петербурге на полуфинальном матче ЧМ-2018, в котором его страна сыграет против Франции.
О своем визите в Россию премьер-министр Бельгии рассказал в интервью французской газете Journal du Dimanche.
Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии: «Я с нетерпением ожидаю этого чрезвычайно укрепляющего федерацию события, потому что футбол — это действительно спорт, который объединяет. Каким бы ни было наше происхождение в такой разнообразной стране, как Бельгия, мы будем поддерживать нашу команду „красных дьяволов“. Бельгия — маленькая страна, но мы гордимся тем, что у нас есть эта способная победить Бразилию великая команда, которая позволяет развиваться многим индивидуальным талантам, но играет коллективно и забивает вместе».
Ранее о планах посетить игру 10 июля заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Сборная Бельгии обыграла бразильцев в матче ¼ финала чемпионата мира в России. Встреча в Казани 6 июля завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев. Ранее сборная Франции обыграла команду Уругвая со счетом 2:0 и стала первым полуфиналистом ЧМ.
Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии: «Я с нетерпением ожидаю этого чрезвычайно укрепляющего федерацию события, потому что футбол — это действительно спорт, который объединяет. Каким бы ни было наше происхождение в такой разнообразной стране, как Бельгия, мы будем поддерживать нашу команду „красных дьяволов“. Бельгия — маленькая страна, но мы гордимся тем, что у нас есть эта способная победить Бразилию великая команда, которая позволяет развиваться многим индивидуальным талантам, но играет коллективно и забивает вместе».
Ранее о планах посетить игру 10 июля заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Сборная Бельгии обыграла бразильцев в матче ¼ финала чемпионата мира в России. Встреча в Казани 6 июля завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев. Ранее сборная Франции обыграла команду Уругвая со счетом 2:0 и стала первым полуфиналистом ЧМ.
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