В Кувейте 287 человек отравились фалафелем в ресторане

В столице Кувейта в одном из городских ресторанов произошло массовое отравление посетителей.

По информации кувейтской электронной газете Al-Ватан, более 250 человек, побывавших в заведении, где подавали арабское блюдо фалафель, попали в больницы.



Мустафа Рида, представитель министерства здравоохранения эмирата: «Число поступивших в больницы в результате отравления плохо приготовленным фалафелем в одном из ресторанов в районе Хола с субботы до настоящего момента составило 287 человек. 80% из них после лечения покинули медучреждения, под наблюдением врачей остаются 53 пострадавших».



В причинах массового отравления разбирается генеральное управление по контролю за заведениями общественного питания. Ресторан, после посещения которого люди попали в больницы, закрыт. Генпрокуратура Кувейта завела дело в отношении его владельцев.