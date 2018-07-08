    В Приморье нашли завязанную в узел змею

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    • Фото: katrinka87_astreiko / instagram.com
    В Приморье нашли завязанную в узел змею

    В Приморье нашли завязанную в узел змею

    В Приморье нашли завязанную в узел змею
  • Фото: katrinka87_astreiko / instagram.com

    • Жительница Приморья сфотографировала завязанную в крепкий узел мертвую змею. Очевидцы полагают, что к делу причастны живодеры.

    Завязанную в крепкий узел змею нашли на одной из дорог в Уссурийске, которая ведет на базу отдыха. Очевидцы сфотографировали находку и выложили снимок в соцсети.

    Жительница Приморья: «Сегодня ездила в сторону Каменушки, на обочине увидели змею. Муж говорит, наверное, машина переехала и она сама так запуталась… А мне кажется, что кто-то ей помог».

    В комментариях отмечается, что это пресмыкающееся не относится к ядовитым и агрессивным видам, поэтому не угрожало человеку. К гибели змеи могут быть причастны живодеры.

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