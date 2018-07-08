    В Екатеринбурге пьяного пассажира задержали за попытку подраться в самолете

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    В Екатеринбурге пьяного пассажира задержали за попытку подраться в самолете

    В Екатеринбурге пьяного пассажира задержали за попытку подраться в самолете

    В воздушной гавани уральской столицы задержан пассажир, который во время полета распивал спиртное и устроил дебош.

    В Кольцово полиция схватила нетрезвого мужчину, который летел рейсом из Москвы и позволял себе на борту хулиганские выходки. Как передает сотрудник ТАСС, ставший очевидцем произошедшего, пассажир по время полета ругался нецензурными словами и распивал алкоголь.

    Когда экипаж сделал попытку забрать у дебошира спиртное, буйный путешественник полез в драку, но ее удалось предотвратить. В аэропорту уральской столицы приземлившийся борт встретили сотрудники транспортной полиции и задержали нарушителя для дальнейшего разбирательства.

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