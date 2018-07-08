    Число погибших из-за ливней в Японии достигло 70 человек

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    Число погибших <nobr>из-за</nobr> ливней в Японии достигло 70 человек

    Число погибших из-за ливней в Японии достигло 70 человек

    Число погибших <nobr>из-за</nobr> ливней в Японии достигло 70 человек
  • Фото: Reuters © 2018

    • В Японии число жертв оползней, вызванных ливнями, возросло до 70 человек. Увеличилось также количество пропавших без вести.

    Число жертв непогоды в Японии составляет уже 70 человек, еще 60 человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Kyodo. Спасатели продолжают поисковые операции.

    Ранее в воскресенье сообщалось о 58 погибших и 44 пропавших без вести.

    смотретьОгромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней
    Огромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней
    В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. В семи префектурах введен режим чрезвычайной тревоги. Самая тяжелая ситуация в префектуре Хиросима — там вода поднялась до крыш домов.

    Сегодня же правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провело экстренное заседание, посвященное устранению последствий удара стихии. Премьер-министр подчеркнул, что на спасение людей нужно бросить все силы. Соболезнования в связи с гибелью людей японскому премьеру уже выразили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, которые находятся в Токио с официальным визитом.

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