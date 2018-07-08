Число погибших из-за ливней в Японии достигло 70 человек

В Японии число жертв оползней, вызванных ливнями, возросло до 70 человек. Увеличилось также количество пропавших без вести.
Число жертв непогоды в Японии составляет уже 70 человек, еще 60 человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Kyodo. Спасатели продолжают поисковые операции.
Ранее в воскресенье сообщалось о 58 погибших и 44 пропавших без вести.
В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. В семи префектурах введен режим чрезвычайной тревоги. Самая тяжелая ситуация в префектуре Хиросима — там вода поднялась до крыш домов.
Сегодня же правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провело экстренное заседание, посвященное устранению последствий удара стихии. Премьер-министр подчеркнул, что на спасение людей нужно бросить все силы. Соболезнования в связи с гибелью людей японскому премьеру уже выразили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, которые находятся в Токио с официальным визитом.
Ранее в воскресенье сообщалось о 58 погибших и 44 пропавших без вести.
В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. В семи префектурах введен режим чрезвычайной тревоги. Самая тяжелая ситуация в префектуре Хиросима — там вода поднялась до крыш домов.
Сегодня же правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провело экстренное заседание, посвященное устранению последствий удара стихии. Премьер-министр подчеркнул, что на спасение людей нужно бросить все силы. Соболезнования в связи с гибелью людей японскому премьеру уже выразили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, которые находятся в Токио с официальным визитом.
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