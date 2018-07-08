Эвакуация детей в Таиланде: водостоки над пещерой затыкают мешками с песком

В Таиланде в районе пещеры Тхам Луанг, где после наводнения оказались заблокированы 12 школьников и их футбольный тренер, работают сотни военнослужащих, гражданских спасателей и добровольцев. Операция по выводу пленников на поверхность идет полным ходом. Сейчас перекрываются все естественные водостоки, по которым стекающая с гор дождевая вода может попасть в пещеру.
Как передает телеканал Thai PBS, в горах команды по 10–15 человек затыкают все возможные водостоки мешками с песком и почвой и ставят трубы для отвода стекающей воды в окрестные водоемы, не сообщающиеся туннелями с пещерой, а также на территории фермерских полей, которые расположены в долине.
Сообщается, что утром к месту проведения работ подошла колонна грузовиков с пластиковыми трубами длиной 100 метров и диаметром 10,16 сантиметров. Их в течение последних двух недель в районе операции используют для отвода и откачки воды. Машины прибыли из провинции Накхонратчасима, которая находится в 600 километрах от места операции. Груз пришлось везти издалека, так как в провинции Чианграй, где находится пещера, и двух соседних провинциях за две недели в откачки воды закончился запас труб.
Телеканал со ссылкой на руководителя операцией по отводу воды передает, что перед началом эвакуации детей из пещеры перекрытие водостоков было одной из важнейших задач для спасателей, работающих на поверхности.
Синоптики предупредили, что сегодня может начаться очередной затяжной ливень, из-за которого уровень воды в пещере может подняться до опасного, несмотря на то, что откачивать продолжают по 50 тысяч кубометров воды в час.
Как сообщили руководители спасательной операции, эвакуация может продлиться до 21:00 по местному времени (17:00 по Москве) или даже дольше, а при возникновении неблагоприятных условий на маршруте движения может затянуться на 2–3 дня.
Сообщается, что утром к месту проведения работ подошла колонна грузовиков с пластиковыми трубами длиной 100 метров и диаметром 10,16 сантиметров. Их в течение последних двух недель в районе операции используют для отвода и откачки воды. Машины прибыли из провинции Накхонратчасима, которая находится в 600 километрах от места операции. Груз пришлось везти издалека, так как в провинции Чианграй, где находится пещера, и двух соседних провинциях за две недели в откачки воды закончился запас труб.
Телеканал со ссылкой на руководителя операцией по отводу воды передает, что перед началом эвакуации детей из пещеры перекрытие водостоков было одной из важнейших задач для спасателей, работающих на поверхности.
Синоптики предупредили, что сегодня может начаться очередной затяжной ливень, из-за которого уровень воды в пещере может подняться до опасного, несмотря на то, что откачивать продолжают по 50 тысяч кубометров воды в час.
Как сообщили руководители спасательной операции, эвакуация может продлиться до 21:00 по местному времени (17:00 по Москве) или даже дольше, а при возникновении неблагоприятных условий на маршруте движения может затянуться на 2–3 дня.
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