Пассажиропоток в сочинском аэропорту накануне матча
Россия-Хорватия составил 35 тысяч человек.
Аэропорт Сочи установил рекорд по количеству пассажиров перед матчем четвертьфинала чемпионата мира по футболу: накануне встречи сборных России и Хорватии аэропорт принял и отправил около 35 тысяч пассажиров. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает ТАСС.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «Рекордное количество пассажиров принял аэропорт Сочи, пассажиропоток превысил показатели открытия и закрытия Олимпиады. На прилет и вылет 7–8 июля пассажиропоток, по предварительным данным, составил до 35 тысяч человек».
Предыдущий рекорд был установлен 1 июля и составил 30,92 тысячи человек. Во время Олимпийских игр 2014 года максимальный пассажиропоток составлял 24 тысячи человек.
Губернатор края также отметил слаженную работу всех городских служб в дни матчей ЧМ.
Накануне сборная Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира обыграла команду России после серии пенальти. Игра прошла на сочинском стадионе «Фишт». НТВ.Ru вел текстовую трансляцию матча. Счет в игре составил 2:2, по итогам серии пенальти — 4:3.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «Рекордное количество пассажиров принял аэропорт Сочи, пассажиропоток превысил показатели открытия и закрытия Олимпиады. На прилет и вылет 7–8 июля пассажиропоток, по предварительным данным, составил до 35 тысяч человек».
Предыдущий рекорд был установлен 1 июля и составил 30,92 тысячи человек. Во время Олимпийских игр 2014 года максимальный пассажиропоток составлял 24 тысячи человек.
Губернатор края также отметил слаженную работу всех городских служб в дни матчей ЧМ.
Накануне сборная Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира обыграла команду России после серии пенальти. Игра прошла на сочинском стадионе «Фишт». НТВ.Ru вел текстовую трансляцию матча. Счет в игре составил 2:2, по итогам серии пенальти — 4:3.
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