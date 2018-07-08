    Под Орлом фура и автобус с украинскими номерами устроили смертельное ДТП

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    Под Орлом фура и автобус с украинскими номерами устроили смертельное ДТП

    Под Орлом фура и автобус с украинскими номерами устроили смертельное ДТП

    Правоохранители выясняют обстоятельства автокатастрофы, которая произошла в пригороде Орла. Там столкнулись фура и автобус с украинскими номерами.

    Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, в ДТП погибли мужчина и женщина, пять человек пострадали. По данным агентства, жертвы и раненые — граждане Украины.

    Трагедия случилась в 6:16 по Москве на объездной дороге под Орлом. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ, это произошло на улице Итальянской. Там столкнулись большегруз с прицепом с ростовскими номерами и микроавтобус с украинскими номерами. Известно, что минивэн принадлежал частному лицу.

    Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу, медики оценивают их состояние. На месте ДТП работали сотрудники орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.

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