    Сборная России встретится с болельщиками в фан-зоне на Воробьёвых горах

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова
    Сборная России встретится с болельщиками в <nobr>фан-зоне</nobr> на Воробьёвых горах

    Сборная России встретится с болельщиками в фан-зоне на Воробьёвых горах

    Сборная России встретится с болельщиками в <nobr>фан-зоне</nobr> на Воробьёвых горах
  • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова

    • Игроки российской сборной по футболу, завершившие выступление на ЧМ-2018, намерены в воскресенье днем лично поблагодарить своих болельщиков за поддержку, встреча пройдет в фан-зоне на Воробьёвых горах.

    Встреча на Воробъёвых горах начнется в 16:00. Вход для болельщиков будет открыт за два часа до начала — с 14:00.

    Сборная России по футболу: «Сборная России завершила выступление на чемпионате мира на стадии ¼ финала. Команде важно поблагодарить своих болельщиков за поддержку — без нее достигнуть таких результатов было бы невозможно».


    смотретьИгрой с хорватами российские футболисты влюбили в себя всю страну
    Игрой с хорватами российские футболисты влюбили в себя всю страну
    Сборная России в субботу уступила сборной Хорватии в ¼ финала мундиаля и прекратила борьбу за чемпионский титул. Матч против хорватов в Сочи складывался подобно лихо закрученному триллеру. Трехчасовая игра держала в напряжении всю Россию. Основное и дополнительное время закончилось вничью, одолеть российскую команду хорваты смогли только благодаря везению в серии пенальти.

    Волевую игру наших футболистов отметил Владимир Путин. Как сообщил его пресс-секретарь, президент уже пригласил сборную обсудить итоги чемпионата мира.

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