Сборная России встретится с болельщиками в фан-зоне на Воробьёвых горах

смотреть Игрой с хорватами российские футболисты влюбили в себя всю страну

Встреча на Воробъёвых горах начнется в 16:00. Вход для болельщиков будет открыт за два часа до начала — с 14:00.: «Сборная России завершила выступление на чемпионате мира на стадии ¼ финала. Команде важно поблагодарить своих болельщиков за поддержку — без нее достигнуть таких результатов было бы невозможно».Сборная России в субботу уступила сборной Хорватии в ¼ финала мундиаля и прекратила борьбу за чемпионский титул. Матч против хорватов в Сочи складывался подобно лихо закрученному триллеру. Трехчасовая игра держала в напряжении всю Россию. Основное и дополнительное время закончилось вничью, одолеть российскую команду хорваты смогли только благодаря везению в серии пенальти.Волевую игру наших футболистов отметил Владимир Путин. Как сообщил его пресс-секретарь, президент уже пригласил сборную обсудить итоги чемпионата мира.