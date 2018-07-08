Медицинский вертолет разбился в Чикаго

Медицинский вертолет потерпел крушение в Чикаго, США. В результате ЧП есть пострадавшие.
По предварительной информации, при крушении вертолета травмы различной степени тяжести получили четыре человека, передает Chicago Tribune со ссылкой на городской пожарный департамент.
Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Состояние одного из них медики оценивают как критическое.
Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Состояние одного из них медики оценивают как критическое.
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