Посетивший Москву американский сенатор признал бесполезность антироссийских санкций

После поездки в Россию американский сенатор Рон Джонсон признал бесполезность санкций в отношении Москвы.
Группа американских конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня. Во вторник в Москве делегация встретилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и российскими парламентариями.
Как пишет газета The Washington Examiner, посетивший Россию американский сенатор Рон Джонсон заявил, что санкции Вашингтона против Москвы не работают.
Рон Джонсон, американский сенатор: «Вы делаете что-то, но никто никогда не садится и не задумывается: ну, что ж, это работает?»
Джонсон отметил, что санкции не имеют действительно ужасного экономического эффекта, по крайней мере в Москве.
Рон Джонсон: «Я думаю, что только под давлением вы скажете, что санкции против России действительно хорошо работают».
При этом американский сенатор считает, что Россия хочет восстановить сферы своего влияния со времен СССР. По мнению Джонсона, если кто-то не хочет этого допустить, то необходимо дать сильный отпор, «но это не означает, что мы должны стать врагами».
В состав приезжавшей в Москву делегации, помимо Джонсона, также входили сенаторы Ричард Шелби, Джон Кеннеди, Джон Хувэн, Джон Тун, Джерри Моран, Стив Дэйнес и член Палаты представителей Кей Грэйнджер.
Как пишет газета The Washington Examiner, посетивший Россию американский сенатор Рон Джонсон заявил, что санкции Вашингтона против Москвы не работают.
Рон Джонсон, американский сенатор: «Вы делаете что-то, но никто никогда не садится и не задумывается: ну, что ж, это работает?»
Джонсон отметил, что санкции не имеют действительно ужасного экономического эффекта, по крайней мере в Москве.
Рон Джонсон: «Я думаю, что только под давлением вы скажете, что санкции против России действительно хорошо работают».
При этом американский сенатор считает, что Россия хочет восстановить сферы своего влияния со времен СССР. По мнению Джонсона, если кто-то не хочет этого допустить, то необходимо дать сильный отпор, «но это не означает, что мы должны стать врагами».
В состав приезжавшей в Москву делегации, помимо Джонсона, также входили сенаторы Ричард Шелби, Джон Кеннеди, Джон Хувэн, Джон Тун, Джерри Моран, Стив Дэйнес и член Палаты представителей Кей Грэйнджер.
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