Илон Маск предложил создать «мини-субмарину» для спасения детей в Таиланде

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск раскрыл детали плана по спасению юных футболистов, которые застряли в затопленной пещере в Таиланде.
По словам Маска, эксперты предложили создать мини-субмарину, корпусом которой станет трубопровод ракеты Falcon, используемый для подачи жидкого кислорода.
Илон Маск, основатель SpaceX : «Достаточно легкая, чтобы переносить двух водолазов, достаточно маленькая, чтобы пройти через узкие щели. Чрезвычайно прочная».
Напомним, 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Лишь спустя 10 дней их нашли. Теперь спасателям предстоит вывести школьников на поверхность.
Илон Маск, основатель SpaceX : «Достаточно легкая, чтобы переносить двух водолазов, достаточно маленькая, чтобы пройти через узкие щели. Чрезвычайно прочная».
Got more great feedback from Thailand. Primary path is basically a tiny, kid-size submarine using the liquid oxygen transfer tube of Falcon rocket as hull. Light enough to be carried by 2 divers, small enough to get through narrow gaps. Extremely robust.— Elon Musk (@elonmusk) 7 июля 2018 г.
Напомним, 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Лишь спустя 10 дней их нашли. Теперь спасателям предстоит вывести школьников на поверхность.
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