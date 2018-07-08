    Илон Маск предложил создать «мини-субмарину» для спасения детей в Таиланде

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    Илон Маск предложил создать «мини-субмарину» для спасения детей в Таиланде

    Илон Маск предложил создать <nobr>«мини-субмарину»</nobr> для спасения детей в Таиланде

    Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск раскрыл детали плана по спасению юных футболистов, которые застряли в затопленной пещере в Таиланде.

    По словам Маска, эксперты предложили создать мини-субмарину, корпусом которой станет трубопровод ракеты Falcon, используемый для подачи жидкого кислорода.

    Илон Маск, основатель SpaceX : «Достаточно легкая, чтобы переносить двух водолазов, достаточно маленькая, чтобы пройти через узкие щели. Чрезвычайно прочная».


    смотретьВ Таиланде пробурили более 100 отверстий в затопленной пещере с детьми
    В Таиланде пробурили более 100 отверстий в затопленной пещере с детьми
    Напомним, 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Лишь спустя 10 дней их нашли. Теперь спасателям предстоит вывести школьников на поверхность.

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