У госпитализированного полицейского из Эймсбери не нашли признаков отравления

Врачи не нашли признаков отравления
нервно-паралитическим веществом у полицейского, обратившегося в больницу в связи с инцидентом в Эймсбери. Об этом сообщили в полиции Уилтшира.
В полиции также подчеркнули, что риск для общественности остается низким, передает РИА Новости.
Из заявления полиции: «Мы рады подтвердить, что полицейский, который в качестве меры предосторожности обратился за консультацией в окружную больницу Солсбери в связи с расследуемым инцидентом в Эймсбери, был осмотрен, у него все нормально. Мы бы хотели напомнить о сообщении управления по охране общественного здоровья Англии о том, что риск для общественности остается низким».
Ранее СМИ сообщили, что полицейский из Эймсбери был доставлен для обследования в окружную больницу Солсбери.
30 июня в городе Эймсбери были обнаружены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу города Солсбери. Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них вещества «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Из заявления полиции: «Мы рады подтвердить, что полицейский, который в качестве меры предосторожности обратился за консультацией в окружную больницу Солсбери в связи с расследуемым инцидентом в Эймсбери, был осмотрен, у него все нормально. Мы бы хотели напомнить о сообщении управления по охране общественного здоровья Англии о том, что риск для общественности остается низким».
Ранее СМИ сообщили, что полицейский из Эймсбери был доставлен для обследования в окружную больницу Солсбери.
30 июня в городе Эймсбери были обнаружены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу города Солсбери. Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них вещества «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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