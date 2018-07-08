    Путин оценил игру российских футболистов в матче с Хорватией

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    Путин оценил игру российских футболистов в матче с Хорватией

    Путин оценил игру российских футболистов в матче с Хорватией

    Президент России Владимир Путин смотрел матч Россия — Хорватия и считает наших футболистов героями. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, какие впечатления остались у президента после матча, Песков отметил, что игра была честной и красивой, а футболисты сделали все, что могли.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: «Смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле».

    Глава пресс-службы Кремля добавил, что Путин гордится игроками сборной, передает «Интерфакс».

    Сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти. НТВ.ru вел текстовую трансляцию матча. Теперь сборной Хорватии предстоит встретиться с командой Англии, обыгравшей ранее шведов со счетом 2:0.

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