«Мы гордимся»: фанаты поддержали сборную России после матча с Хорватией

Идет дождь… но народное ликование не остановить :) с любимой сборной @TeamRussia и в горе и в радости 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #RUSCRO #РоссияХорватия #WorldCup⁠ ⁠⁠ ⁠ #ЧМ2018⁠ ⁠⁠ pic.twitter.com/7HdtAvyKdX