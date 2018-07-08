«Мы гордимся»: фанаты поддержали сборную России после матча с Хорватией

В России продолжается праздник футбола. Тысячи болельщиков по всей стране вышли на улицы, чтобы выразить поддержку национальной сборной после матча с Хорватией. Они не радуются, они — гордятся.
В Санкт-Петербурге болельщики на Невском проспекте хором исполнили национальный гимн.
Фанаты признаются, что принять поражение было непросто, но главное — красивая игра, передает ТАСС.
Анастасия, болельщица: «Я чувствую опустошение. Это был жесткий матч. Но сейчас я наберусь сил, разверну российский флаг и, несмотря ни на что, пойду по Невскому проспекту и буду кричать „Россия“, потому что это было красиво».
В Москве более 45 тысяч болельщиков поддерживали сборную России в фан-зоне. После завершения встречи многие вышли также на улицы в центре города, которые на время стали пешеходными.
Те, кто остался «на колесах», тоже поддерживают национальную команду. Машины сигналя, пассажиры размахивают флагами.
А хорватские болельщики тем временем отмечают выход национальной сборной в полуфинал чемпионата, где им предстоит встретиться с командой Англии, обыгравшей ранее шведов со счетом 2:0.
Сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти. НТВ.ru вел текстовую трансляцию матча.
Фанаты признаются, что принять поражение было непросто, но главное — красивая игра, передает ТАСС.
Анастасия, болельщица: «Я чувствую опустошение. Это был жесткий матч. Но сейчас я наберусь сил, разверну российский флаг и, несмотря ни на что, пойду по Невскому проспекту и буду кричать „Россия“, потому что это было красиво».
В Москве более 45 тысяч болельщиков поддерживали сборную России в фан-зоне. После завершения встречи многие вышли также на улицы в центре города, которые на время стали пешеходными.
Идет дождь… но народное ликование не остановить :) с любимой сборной @TeamRussia и в горе и в радости 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #RUSCRO #РоссияХорватия #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/7HdtAvyKdX— АРТЕМ КЛЮШИН (@ARTEM_KLYUSHIN) 7 июля 2018 г.
Те, кто остался «на колесах», тоже поддерживают национальную команду. Машины сигналя, пассажиры размахивают флагами.
А хорватские болельщики тем временем отмечают выход национальной сборной в полуфинал чемпионата, где им предстоит встретиться с командой Англии, обыгравшей ранее шведов со счетом 2:0.
Сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти. НТВ.ru вел текстовую трансляцию матча.
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