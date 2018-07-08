    Медведев поблагодарил сборную России за игру на ЧМ-2018

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Астафьев
    Медведев поблагодарил сборную России за игру на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Медведев поблагодарил сборную России за игру на ЧМ-2018

    Медведев поблагодарил сборную России за игру на <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Астафьев

    • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поблагодарил футболистов сборной России за игру на чемпионате мира после матча с Хорватией.

    Дмитрий Медведев, премьер-министр: «Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате в России».

    Сборная России уступила команде Хорватии в матче ¼ финала домашнего чемпионата мира по футболу. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти.

    Теперь сборной Хорватии предстоит встретиться с командой Англии, обыгравшей ранее шведов со счетом 2:0. Матч пройдет 11 июля в «Лужниках». Французы 10 июля сыграют со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге.

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