СМИ: британский полицейский госпитализирован в связи с инцидентом в Эймсбери

Офицер британской полиции обратился в больницу города Суиндон с подозрением на симптомы отравления
нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции, распространившей заявление окружной больницы в Солсбери.
Из текста заявления: «Офицер полиции посетил этим вечером Great Western Hospital для получения медицинской консультации в связи с инцидентом в Эймсбери. В настоящее время он переводится в окружную больницу Солсбери, где есть возможность провести соответствующее специализированное обследование».
По данным газеты Daily Star, у отделения неотложной помощи больницы Great Western Hospital дежурят сотрудники полиции, часть лечебного учреждения закрыта для пациентов.
30 июня в городе Эймсбери были обнаружены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу города Солсбери. Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них вещества «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
По данным газеты Daily Star, у отделения неотложной помощи больницы Great Western Hospital дежурят сотрудники полиции, часть лечебного учреждения закрыта для пациентов.
30 июня в городе Эймсбери были обнаружены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу города Солсбери. Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них вещества «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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