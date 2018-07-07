Два российских фильма завоевали призы на кинофестивале в Карловых Варах

Сразу два российских фильма были отмечены наградами на международном фестивале в чешском городе Карловы Вары.

Картина режиссера Елизаветы Стишиной «Сулейман гора», снятая в сотрудничестве с киргизскими коллегами, получила приз FEDEORA за лучший фильм в секции «К Востоку от Запада».



Специального приза удостоена работа режиссера Ивана Твердовского «Подбросы».



А главный приз 53-го международного кинофестиваля в Карловых Варах завоевал фильм румынского режиссера Раду Юде «Мне все равно, если мы войдем в историю как варвары». Лучшим режиссером был признан Олмо Омерзу из Словении, представивший картину «Все будет».