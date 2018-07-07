    Большинство командиров боевиков в Дэръа перешли на сторону властей

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    Большинство командиров боевиков в Дэръа перешли на сторону властей

    Большинство командиров боевиков в Дэръа перешли на сторону властей

    Большинство командиров незаконных вооруженных формирований в сирийской провинции Дэръа прекратили сопротивление и перешли на сторону властей. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

    Алексей Цыганков, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Завершается процесс урегулирования вооруженного противостояния правительственных сил и представителей вооруженной оппозиции. Большая часть командиров незаконных вооруженных формирований в провинции Дэръа приняла решение о прекращении вооруженного сопротивления и переходе на сторону сирийского правительства».

    Цыганков также добавил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями незаконными вооруженными формированиями сдано большое количество оружия и боеприпасов, в том числе два танка и одна боевая машина пехоты.

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