Большинство командиров боевиков в Дэръа перешли на сторону властей

Большинство командиров незаконных вооруженных формирований в сирийской провинции Дэръа прекратили сопротивление и перешли на сторону властей. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Алексей Цыганков, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Завершается процесс урегулирования вооруженного противостояния правительственных сил и представителей вооруженной оппозиции. Большая часть командиров незаконных вооруженных формирований в провинции Дэръа приняла решение о прекращении вооруженного сопротивления и переходе на сторону сирийского правительства».



Цыганков также добавил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями незаконными вооруженными формированиями сдано большое количество оружия и боеприпасов, в том числе два танка и одна боевая машина пехоты.

