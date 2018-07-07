Первый тайм матча ¼ чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии завершен.
Первый тайм не смог выявить победителя — 1:1. Гол на 32-й минуте мощным ударом из-за пределов штрафной забил Денис Черышев. Мяч угодил в левый верхний угол. Голкипер хорватов даже не пошевелился.
В концовке тайма хорваты сравняли счет: Марио Манджукич навесил слева, а Андрей Крамарич отправил мяч головой в ворота Игоря Акинфеева.
Игра проходит при аншлаге на стадионе «Фишт» в Сочи, вмещающем более 44 тыс. человек. НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию матча.
Победитель встречи сыграет в полуфинале со сборной Англии, которая сегодня обыграла команду Швеции со счетом 2:0.
В концовке тайма хорваты сравняли счет: Марио Манджукич навесил слева, а Андрей Крамарич отправил мяч головой в ворота Игоря Акинфеева.
Игра проходит при аншлаге на стадионе «Фишт» в Сочи, вмещающем более 44 тыс. человек. НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию матча.
Победитель встречи сыграет в полуфинале со сборной Англии, которая сегодня обыграла команду Швеции со счетом 2:0.
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