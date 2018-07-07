    1/4 финала ЧМ: Россия — Хорватия

    Россия — Хорватия: 1:1 после первого тайма

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    Россия — Хорватия: 1:1 после первого тайма

    Россия — Хорватия: 1:1 после первого тайма

    Россия — Хорватия: 1:1 после первого тайма
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Первый тайм матча ¼ чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии завершен.

    Первый тайм не смог выявить победителя — 1:1. Гол на 32-й минуте мощным ударом из-за пределов штрафной забил Денис Черышев. Мяч угодил в левый верхний угол. Голкипер хорватов даже не пошевелился.

    В концовке тайма хорваты сравняли счет: Марио Манджукич навесил слева, а Андрей Крамарич отправил мяч головой в ворота Игоря Акинфеева.

    Игра проходит при аншлаге на стадионе «Фишт» в Сочи, вмещающем более 44 тыс. человек. НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию матча.

    Победитель встречи сыграет в полуфинале со сборной Англии, которая сегодня обыграла команду Швеции со счетом 2:0.

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