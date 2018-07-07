В Госдуме назвали условие для изменения «закона Димы Яковлева»

Россия готова внести поправки в «закон Димы Яковлева», но сначала в США должен появиться контрольный орган в сфере опеки детей. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Заявление Слуцкого было сделано после встречи с делегацией американских парламентариев на полях парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает РИА Новости.
Леонид Слуцкий: «Мы им сказали, мы не сдерживали. 20 лет — 61 тысяча (детей усыновлены). Но гибнут дети. Они поняли, мы им ответили. Они закрылись после того, как мы им четко сказали: ребята, вводите контрольный орган в систему исполнительной власти и тогда мы сможем реально вернуться к обсуждению ситуации».
Он допустил, что в «закон Димы Яковлева» могут быть внесены «корректирующие поправки». Однако пока в США нет контролирующей инстанции, речи об этом, по словам Слуцкого, быть не может. В целом же он отметил, что парламентский диалог РФ и США возобновляется.
Запрет на усыновление американцами российских детей был введен в 2012 году и получил неофициальное название «закон Димы Яковлева» в честь погибшего в США ребенка, которого приемный отец оставил в жару в запертой машине.
Леонид Слуцкий: «Мы им сказали, мы не сдерживали. 20 лет — 61 тысяча (детей усыновлены). Но гибнут дети. Они поняли, мы им ответили. Они закрылись после того, как мы им четко сказали: ребята, вводите контрольный орган в систему исполнительной власти и тогда мы сможем реально вернуться к обсуждению ситуации».
Он допустил, что в «закон Димы Яковлева» могут быть внесены «корректирующие поправки». Однако пока в США нет контролирующей инстанции, речи об этом, по словам Слуцкого, быть не может. В целом же он отметил, что парламентский диалог РФ и США возобновляется.
Запрет на усыновление американцами российских детей был введен в 2012 году и получил неофициальное название «закон Димы Яковлева» в честь погибшего в США ребенка, которого приемный отец оставил в жару в запертой машине.
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