    1/4 финала ЧМ: Россия — Хорватия

    Тереза Мэй и принц Уильям поздравили английскую сборную с выходом в полуфинал ЧМ

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    • Фото: PA Images / Tim Goode / ТАСС
    Тереза Мэй и принц Уильям поздравили английскую сборную с выходом в полуфинал ЧМ

    Тереза Мэй и принц Уильям поздравили английскую сборную с выходом в полуфинал ЧМ

    Тереза Мэй и принц Уильям поздравили английскую сборную с выходом в полуфинал ЧМ
  • Фото: PA Images / Tim Goode / ТАСС

    • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и наследник британского престола принц Уильям поздравили английскую сборную с выходом в полуфинал чемпионата мира по футболу.

    Сегодня в Самаре сборная Англии победила шведов со счетом 2:0, выйдя в полуфинал впервые с 1990 года.

    Тереза Мэй: «Огромные поздравления Гарету Саутгейту (тренеру сборной — ред.) и его команде. Еще одна великолепная победа, которой гордится вся страна».

    Президент Футбольной ассоциации, наследник британского престола принц Уильям также одним из первых поздравил футболистов с победой.

    Принц Уильям: «Вы хотели сотворить историю, Англия, и вы творите ее. Невероятный чемпионат, мы наслаждаемся каждой минутой. Вы заслужили этот момент. Футбол возвращается домой».

    Напомним, что сегодня на сочинском стадионе «Фишт» проходит матч сборной России против команды Хорватии. НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию встречи.

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