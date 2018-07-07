    Обнаженные Шейк и Водянова поддержали российскую сборную на ЧМ-2018

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    • Фото: @irinashayk /instagram.com
    Обнаженные Шейк и Водянова поддержали российскую сборную на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Обнаженные Шейк и Водянова поддержали российскую сборную на ЧМ-2018

    Обнаженные Шейк и Водянова поддержали российскую сборную на <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: @irinashayk /instagram.com

    • Супермодели Ирина Шейк, Наталья Водянова и Наташа Поли опубликовали совместную откровенную фотографию в поддержку сборной России.

    На фото, опубликованном на странице каждой модели в Instagram, обнаженные девушки позируют с футбольными шарфами.

    Водянова сопроводила снимок хештегами #бровинадежды и #россияхорватия, а также оставила подпись — «угадайте, какое желание загадали Ирина Шейк и Наташа Поли».

    Напомним, что матч сборной России против сборной Хорватии состоится сегодня на сочинском стадионе «Фишт» в 21:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.

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