Обнаженные Шейк и Водянова поддержали российскую сборную на ЧМ-2018

Супермодели Ирина Шейк, Наталья Водянова и Наташа Поли опубликовали совместную откровенную фотографию в поддержку сборной России.
На фото, опубликованном на странице каждой модели в Instagram, обнаженные девушки позируют с футбольными шарфами.
Водянова сопроводила снимок хештегами #бровинадежды и #россияхорватия, а также оставила подпись — «угадайте, какое желание загадали Ирина Шейк и Наташа Поли».
Напомним, что матч сборной России против сборной Хорватии состоится сегодня на сочинском стадионе «Фишт» в 21:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Водянова сопроводила снимок хештегами #бровинадежды и #россияхорватия, а также оставила подпись — «угадайте, какое желание загадали Ирина Шейк и Наташа Поли».
Напомним, что матч сборной России против сборной Хорватии состоится сегодня на сочинском стадионе «Фишт» в 21:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
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