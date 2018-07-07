Еще до начала матча Россия — Хорватия в
фан-зоне на Воробьёвых горах практически не осталось свободного места.
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Прокин, болельщики разминали голосовые связки, смотря матч между сборными Англии и Швеции. Все, с кем удалось пообщаться журналистам, уверены, что англичане встретятся в полуфинале с российской сборной, которая одержит победу над Хорватией.
У тех, кому не хватит места в фан-зоне на Воробьёвых горах, есть возможность отправиться к стадиону «Спартак». Там открыта еще одна глобальная фан-зона на 50 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах. Очередь из желающих сделать фото и получить автограф растянулась на сотни метров.
НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча между Россией и Хорватией. Начало — в 21:00.
У тех, кому не хватит места в фан-зоне на Воробьёвых горах, есть возможность отправиться к стадиону «Спартак». Там открыта еще одна глобальная фан-зона на 50 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах. Очередь из желающих сделать фото и получить автограф растянулась на сотни метров.
НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча между Россией и Хорватией. Начало — в 21:00.
Комментарии