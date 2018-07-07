    В Таиланде пробурили более 100 отверстий в затопленной пещере с детьми. дети и подростки, пещеры, поисковые операции, Таиланд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Таиланде пробурили более 100 отверстий в затопленной пещере с детьми

    В Таиланде пробурили более 100 отверстий в затопленной пещере с детьми

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    В Таиланде пробурили более 100 отверстий в затопленной пещере с детьми

    В Таиланде пробурили более 100 отверстий в затопленной пещере с детьми

      Решение об эвакуации детей из затопленной пещеры в Таиланде может быть принято в ближайшие три-четыре дня. Об этом заявил руководитель спасательной операции.

      По его словам, пока главные факторы риска — уровень воды и уровень кислорода под землей — относительно благоприятные, но все может измениться в худшую сторону, когда начнутся сильные дожди.

      В случае экстремальной ситуации единственным способом спасти детей станет использование водолазного снаряжения, и к нему придется прибегнуть, несмотря на гибель опытного дайвера. Поэтому ребят продолжают обучать навыкам плавания под водой.

      Спасатели пробурили уже около сотни отверстий, пытаясь обеспечить приток воздуха в пещеру, но попасть в нужную точку им пока не удалось. Возможно, в этом помогут приехавшие накануне британские эксперты. Своих специалистов по бурению в ближайшее время на место ЧП пообещал прислать и Илон Маск.

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