    Очевидцы сняли на видео разбившийся в Румынии МиГ-21. авиационные катастрофы и происшествия, Румыния, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидцы сняли на видео разбившийся в Румынии МиГ-21

    Очевидцы сняли на видео разбившийся в Румынии МиГ-21

    комментировать
    • Фото: Waisman George / facebook.com
    Очевидцы сняли на видео разбившийся в Румынии <nobr>МиГ-21</nobr>

    Очевидцы сняли на видео разбившийся в Румынии МиГ-21

    Очевидцы сняли на видео разбившийся в Румынии <nobr>МиГ-21</nobr>
    • Фото: Waisman George / facebook.com

      • В Министерстве национальной обороны Румынии сообщили о гибели пилота самолета МиГ-21, потерпевшего катастрофу во время показательного полета. Между тем в Сети появилось видео, снятое в первые секунды после катастрофы.

      Ранее сообщалось, что в Румынии потерпел крушение самолет МиГ-21, выполнявший показательный полет в честь дня открытых дверей на румынской базе ВВС Борча. Крушение произошло в поле рядом с базой.

      За штурвалом находился 36-летний офицер Флорин Ротару. Изначально поступала информация, что ему удалось катапультироваться.

      Очевидцы опубликовали видео взрыва, произошедшего сразу после падения самолета.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru