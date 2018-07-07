Очевидцы сняли на видео разбившийся в Румынии МиГ-21

В Министерстве национальной обороны Румынии сообщили о гибели пилота самолета
МиГ-21, потерпевшего катастрофу во время показательного полета. Между тем в Сети появилось видео, снятое в первые секунды после катастрофы.
Ранее сообщалось, что в Румынии потерпел крушение самолет МиГ-21, выполнявший показательный полет в честь дня открытых дверей на румынской базе ВВС Борча. Крушение произошло в поле рядом с базой.
За штурвалом находился 36-летний офицер Флорин Ротару. Изначально поступала информация, что ему удалось катапультироваться.
Очевидцы опубликовали видео взрыва, произошедшего сразу после падения самолета.
За штурвалом находился 36-летний офицер Флорин Ротару. Изначально поступала информация, что ему удалось катапультироваться.
Очевидцы опубликовали видео взрыва, произошедшего сразу после падения самолета.
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