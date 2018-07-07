В Таиланде предъявили обвинения капитанам затонувших у Пхукета судов

Капитанам двух туристических судов, которые перевернулись у берегов острова Пхукет в Таиланде, предъявлены обвинения.
Полиция обвинила 50-летнего капитана судна «Феникс» Сомчина Бонтхама в халатности, приведшей к несчастному случаю. 58-лейтнему капитану судна «Серенат» Метха Лимсакулу предъявили обвинения в аналогичных действиях. Его лодка с 39 пассажирами и двумя членами экипажа потерпела крушение, но все находившиеся на ней люди были спасены.
Оба были доставлены в полицию для предъявления обвинений, с которыми они не согласились, позже их отпустили, сообщает ТАСС.
5 июля стало известно, что два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. Власти подтвердили гибель 41 человека, еще 15 до сих пор не обнаружены.
В течение всей субботы район патрулировали 13 судов, а также несколько вертолетов. Местные аквалангисты прочесывают район бедствия, им помогают 17 китайских добровольцев. Поиски пропавших людей завершатся к концу сегодняшнего дня.
Оба были доставлены в полицию для предъявления обвинений, с которыми они не согласились, позже их отпустили, сообщает ТАСС.
5 июля стало известно, что два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. Власти подтвердили гибель 41 человека, еще 15 до сих пор не обнаружены.
В течение всей субботы район патрулировали 13 судов, а также несколько вертолетов. Местные аквалангисты прочесывают район бедствия, им помогают 17 китайских добровольцев. Поиски пропавших людей завершатся к концу сегодняшнего дня.
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