    В Таиланде предъявили обвинения капитанам затонувших у Пхукета судов

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    В Таиланде предъявили обвинения капитанам затонувших у Пхукета судов

    В Таиланде предъявили обвинения капитанам затонувших у Пхукета судов

    В Таиланде предъявили обвинения капитанам затонувших у Пхукета судов
  • Фото: Reuters © 2018

    • Капитанам двух туристических судов, которые перевернулись у берегов острова Пхукет в Таиланде, предъявлены обвинения.

    Полиция обвинила 50-летнего капитана судна «Феникс» Сомчина Бонтхама в халатности, приведшей к несчастному случаю. 58-лейтнему капитану судна «Серенат» Метха Лимсакулу предъявили обвинения в аналогичных действиях. Его лодка с 39 пассажирами и двумя членами экипажа потерпела крушение, но все находившиеся на ней люди были спасены.

    Оба были доставлены в полицию для предъявления обвинений, с которыми они не согласились, позже их отпустили, сообщает ТАСС.

    5 июля стало известно, что два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. Власти подтвердили гибель 41 человека, еще 15 до сих пор не обнаружены.

    смотретьВласти Таиланда подтвердили гибель 40 человек при крушении судов
    Власти Таиланда подтвердили гибель 40 человек при крушении судов
    В течение всей субботы район патрулировали 13 судов, а также несколько вертолетов. Местные аквалангисты прочесывают район бедствия, им помогают 17 китайских добровольцев. Поиски пропавших людей завершатся к концу сегодняшнего дня.

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