В Муроме с размахом празднуют День семьи, любви и верности

Сегодня в Муроме начались празднования, посвященные Дню семьи любви и верности. Его отмечают 8 июля — в день, когда православная церковь вспоминает святых Петра и Февронию Муромских. Верующие считают их покровителями брака.

Сегодня в городе проходят уличные спектакли, ярмарки, мастер-классы, спортивные состязания. Также там объявляют победителей ежегодного конкурса «Семья года».



На улицах Мурома и на всех праздничных площадках только и разговоров, что о крепких и здоровых семьях: сегодня наградили 12 семей. Как и у каждой счастливой семьи, история у всех своя. Но всех их объединяет одно — богатый совместный опыт. Кто-то прожил вместе 20 лет, кто-то 30, а кто-то и 50.



Медалей за любовь и верность было вручено семь тысяч, 400 из них — за рубежом. Не секрет, что этот праздник отмечают не только в России, но и за рубежом. Активнее всего — в Казахстане, Сербии и Великобритании. Столицей праздника уже несколько лет является Муром. Туда специально приезжают целыми семьями.



Подробности — в видеоматериале.