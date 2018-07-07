В Госдуме ответили на слова украинского экс-министра о захвате Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление
экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко о последствиях силового захвата Крыма.
По словам Бальбека, Гриценко словами о том, что Украина «закончится» в случае попытки вернуть полуостров силовым путем, пытается добиться для себя кресла министра обороны страны после президентских выборов. Цитату российского парламентария приводит RT.
Руслан Бальбек, депутат Госдумы РФ от Республики Крым: «Ввязывание в масштабный конфликт для Украины станет крахом, не говоря уже о людских потерях и экономических. Возможно, Гриценко с нетерпением ждет ухода режима Порошенко и снова метит на пост министра обороны, поэтому и вышел на политическое поле».
Ранее Гриценко заявил, что, если Киев попытается силой отобрать Крым и Донбасс, Запад снимет санкции с России и введет ограничительные меры против Украины, после чего она «закончится».
Напомним, после госпереворота и прихода новой власти в Киеве в Крыму прошел референдум, на котором жители высказались за вхождение полуострова в состав России. Вскоре после этого на востоке Украины образовались Луганская и Донецкая народные республики, которые объявили о своей независимости. Киев в ответ начал военную операцию, которая продолжается до сих пор. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.
Руслан Бальбек, депутат Госдумы РФ от Республики Крым: «Ввязывание в масштабный конфликт для Украины станет крахом, не говоря уже о людских потерях и экономических. Возможно, Гриценко с нетерпением ждет ухода режима Порошенко и снова метит на пост министра обороны, поэтому и вышел на политическое поле».
Ранее Гриценко заявил, что, если Киев попытается силой отобрать Крым и Донбасс, Запад снимет санкции с России и введет ограничительные меры против Украины, после чего она «закончится».
Напомним, после госпереворота и прихода новой власти в Киеве в Крыму прошел референдум, на котором жители высказались за вхождение полуострова в состав России. Вскоре после этого на востоке Украины образовались Луганская и Донецкая народные республики, которые объявили о своей независимости. Киев в ответ начал военную операцию, которая продолжается до сих пор. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.
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