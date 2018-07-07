    Касаткина вышла в 1/8 финала Уимблдона

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    • Фото: Reuters © 2018, Andrew Couldridge
    Касаткина вышла в 1/8 финала Уимблдона

    Касаткина вышла в 1/8 финала Уимблдона

    Касаткина вышла в 1/8 финала Уимблдона
  • Фото: Reuters © 2018, Andrew Couldridge

    • Дарья Касаткина стала третьей представительницей России, которой удалось выйти в четвертый круг нынешнего розыгрыша Уимблдонского теннисного турнира.

    В третьем круге Касаткина, посеянная под 14-м номером, уверенно победила австралийку Эшли Барти (17-й номер посева) — 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 13 минут.

    В 1/8 финала Касаткина встретится с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, которая обыграла эстонку Аннет Контавейт (28-й) — 6:2, 6:3.

    Еще одна российская теннисистка Виталия Дьяченко покидает турнир. В третьем круге она уступила латвийке Елене Остапенко. Встреча завершилась с почти разгромным счетом 6:0, 6:4 в пользу чемпионки «Ролан Гаррос — 2017».

    Накануне в четвертый круг Уимблдона вышли еще две россиянки — Екатерина Макарова и Евгения Родина.

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