Касаткина вышла в 1/8 финала Уимблдона

Дарья Касаткина стала третьей представительницей России, которой удалось выйти в четвертый круг нынешнего розыгрыша Уимблдонского теннисного турнира.
В третьем круге Касаткина, посеянная под 14-м номером, уверенно победила австралийку Эшли Барти (17-й номер посева) — 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 13 минут.
В 1/8 финала Касаткина встретится с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, которая обыграла эстонку Аннет Контавейт (28-й) — 6:2, 6:3.
Еще одна российская теннисистка Виталия Дьяченко покидает турнир. В третьем круге она уступила латвийке Елене Остапенко. Встреча завершилась с почти разгромным счетом 6:0, 6:4 в пользу чемпионки «Ролан Гаррос — 2017».
Накануне в четвертый круг Уимблдона вышли еще две россиянки — Екатерина Макарова и Евгения Родина.
В 1/8 финала Касаткина встретится с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, которая обыграла эстонку Аннет Контавейт (28-й) — 6:2, 6:3.
Еще одна российская теннисистка Виталия Дьяченко покидает турнир. В третьем круге она уступила латвийке Елене Остапенко. Встреча завершилась с почти разгромным счетом 6:0, 6:4 в пользу чемпионки «Ролан Гаррос — 2017».
Накануне в четвертый круг Уимблдона вышли еще две россиянки — Екатерина Макарова и Евгения Родина.
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