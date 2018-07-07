    Бортпроводники «Уральских авиалиний» приняли роды во время полета

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    Бортпроводники «Уральских авиалиний» приняли роды во время полета

    Бортпроводники «Уральских авиалиний» приняли роды во время полета

    Женщина родила ребенка на борту самолета «Уральских авиалиний», рейс в Екатеринбург было решено вернуть с киргизский город Ош, где мама и новорожденный были переданы врачам.

    Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика, на борту самолета «Уральских авиалиний» сегодня родился мальчик.

    Как говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», самолет в субботу выполнял рейс по маршруту Ош — Екатеринбург. После взлета одна из пассажирок пожаловалась на боли в спине и животе. Старший бортпроводник-инструктор выяснила, что у пассажирки начались схватки и уже отошли воды. Бригада бортпроводников приняла роды прямо в воздухе.

    Отмечается, что экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета. Командир воздушного судна предупредил диспетчеров аэропорта, что понадобится медицинская помощь. В аэропорту Оша маму и малыша передали врачам, которые доставили их в родильный дом.


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